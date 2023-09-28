«Я не хочу убивать своих братьев-славян»

Центральный окружной военный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Новоуральска Николая Юрьева, обвиняемого в попытке поджога военкомата. Во время заседания были заслушаны показания четырех свидетелей. Один из них заявил, что подписал протокол лишь из-за давления следователей, другой свидетель рассказал о деятельности сообщества «Граждане СССР» (признанной в РФ экстремистской организацией), где он встретил подсудимого.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подсудимый 44-летний Николай Юрьев был задержан 5 февраля. По версии следствия, он планировал кинуть «коктейль Молотова» в окно военкомата на улице Перевальной, 15 в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области). Ему предъявили обвинения в содействии террористической деятельности (ч.1 ст.205.1), подготовке к теракту (ч.1 ст.30 и ч.2 ст.205), а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205.3).

Суд над Николаем Юрьевым начался 13 июля. На первом заседании выяснилось, что подсудимый являлся сторонником запрещенного движения «Граждане СССР». По версии следствия, он планировал захватить власть в ряде уральских городов, а его конечной целью было «свержение конституционного строя». Адвокат Николая Юрьева говорил, что дело сфабриковано, а сам подсудимый заявлял, что его первоначальные признательные показания были даны под давлением.

На заседании в среду, 27 сентября, перед судом сначала выступили свидетели со стороны обвинения. Свидетель Анна Чуприянова рассказала, что несколько раз приносила повестки подсудимому для того, чтобы он явился в военкомат. По ее словам, от него она услышала: «РФ вообще не существует. Я против войны, не хочу убивать своих братьев-славян». Отказавшись брать повестку, Николай Юрьев, как рассказала свидетель, пригрозил поджогом военкомата, мотивировав это спасением жизней.

Затем суд заслушал военнослужащего Дмитрия Бронникова, который рассказал, что несколько раз ходил на встречи сообщества «Граждане СССР», где встречал Николая Юрьева. По его словам, там он оказался потому, что интересуется историей СССР и Российской империи. Однако ответить на вопрос адвоката, когда был создан Советский Союз, свидетель ответить не смог.

Со стороны защиты свидетелем выступил Антон Прокофьев, представившийся другом подсудимого. Он назвал Николая Юрьева «взрослым ребенком, который вещи воспринимает на веру, без критики». При этом Антон Прокофьев обвинил следователей в том, что под их давлением подписал протокол допроса, в котором, в частности, говорилось о схронах оружия и отношении подсудимого к СВО.

Другой свидетель защиты Иван Осетров дал положительную характеристику Николаю Юрьеву, назвав его хорошим другом и человеком, не способным к насилию. По его словам, он заметил перемены в поведении подсудимого, когда у него появились новые знакомые — «Граждане СССР». Иван Осетров пояснил, что Николай Юрьев «слишком резко стал с ним общаться».

Следующее заседание назначено на 9 октября, на нем продолжится допрос свидетелей.

Виталий Красиков