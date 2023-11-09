На суде над поджигателем военкомата Новоуральска допросили главу «Граждан СССР»

Центральный окружной военный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Новоуральска Николая Юрьева, обвиняемого в попытке поджога военкомата.

На заседании в среду со стороны защиты выступила 74-летняя Тамара Доронина, которая, как считает следствие, является руководителем организации «Граждане СССР» (признана в РФ экстремистской организацией). По версии следствия, Николай Юрьев являлся сторонником «Граждан СССР». На вопрос адвоката, существует ли какая-либо организация под ее руководством, госпожа Доронина ответила: «Организация одна — садоводство».

По ее словам, трое военнослужащих Дмитрий Бронников, Дмитрий Хомяк и Вугар Ибрагимов (они дали показания против Николая Юрьева) инициировали с ней встречу. Согласно ее показаниям, они ей сказали, что не хотят «идти воевать на Украину», а контракт не могут расторгнуть из-за своих семей. По ее словам, они проговорили: «Дайте нам приказ, мы выполним». На что свидетель ответила: «Я похожа на командира? Давайте я вас чаем напою».

Следующим свидетелем со стороны защиты выступила жена подсудимого Надежда Юрьева. Она назвала обвиняемого «человеком, который может помочь чем угодно, но не навредить».

Показания двух свидетелей обвинения суд заслушал в отсутствие представителей прессы и слушателей. Прокурор объяснил эту необходимость тем, что военнослужащий Вугар Ибрагимов «принимал участие в СВО». Тот присутствовал на заседании по видеосвязи, так как проходил курс повышения квалификации в Смоленске. Его допрос продлился более двух часов.

Напомним, Николай Юрьев был задержан 5 февраля. По версии следствия, он планировал кинуть «коктейль Молотова» в окно военкомата в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области). Ему предъявили обвинения в содействии террористической деятельности (ч.1 ст.205.1), подготовке к теракту (ч.1 ст.30 и ч.2 ст.205), а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205.3).

Следующее заседание назначено на 14 ноября. На нем продолжится допрос свидетелей.

Виталий Красиков

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