«Мы давно искали такую организацию»

Центральный окружной военный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Новоуральска Николая Юрьева, обвиняемого в попытке поджога военкомата. Во время заседания в пятницу были заслушаны показания пяти свидетелей. Они рассказали о встречах «Граждан СССР» (признанного в РФ экстремистской организацией) и роли военнослужащих в этом сообществе. Один из свидетелей обвинил следователей в давлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Центрального окружного военного суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Центрального окружного военного суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подсудимый 44-летний Николай Юрьев был задержан 5 февраля. По версии следствия, он планировал кинуть «коктейль Молотова» в окно военкомата на улице Перевальной, 15 в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области). Ему предъявили обвинения в содействии террористической деятельности (ч.1 ст.205.1), подготовке к теракту (ч.1 ст.30 и ч.2 ст.205), а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205.3).

Суд над Николаем Юрьевым начался 13 июля. На предыдущих заседаниях выяснилось, что подсудимый являлся сторонником экстремистского сообщества «Граждане СССР». По версии следствия, он планировал захватить власть в ряде уральских городов, а его конечной целью было «свержение конституционного строя».

Единственным свидетелем со стороны защиты выступил Валерий Рубцов. Он рассказал, что несколько раз встречал Николая Юрьева на собраниях «Граждан СССР», например, при обсуждении обязательной вакцинации и дистанционного обучения детей в школах.

По его словам, в октябре прошлого года в помещении напротив воинской части произошло знакомство с тремя военнослужащими: Дмитрием Бронниковым, Дмитрием Хомяком (оба уже давали показания в суде) и Вугаром Ибрагимовым. Свидетель назвал встречу «полностью их инициативой».

Во время разговора про Конституцию, они, по его словам, высказывались против специальной военной операции (СВО). «Мы ребята военные, вы вроде ребята хорошие. Мы давно искали такую организацию. Давайте свои команды, мы будем их исполнять. Мы солдаты, командуйте нами. Надо что-то реальное делать»,— сказал Вугар Ибрагимов. По словам свидетеля, военнослужащий добавил, что «в Перми такая организация уже есть».

Далее суд заслушал показания свидетелей со стороны обвинения. Один из них Иван Нестеров рассказал, что познакомился с подсудимым в обществе кришнаитов в 2010 году. «Человек не всегда разумен. Больше напоминает ребенка, максимально наивен»,— описал он Николая Юрьева. Другой свидетель Илья Дедков назвал подсудимого «замкнутым, спокойным, непредсказуемым». Ян Бурмаков охарактеризовал Николая Юрьева «доверчивым» человеком, которым можно было «немножко манипулировать».

Последним свидетелем выступил Александр Ковалюк. Он обвинил следователей в том, что подписал протокол допроса под их давлением. «Минимум половина за уши протянута»,— признался он.

Следующее заседание назначено на 8 ноября. На нем должны допросить Вугара Ибрагимова, который сейчас находится в зоне СВО.

Виталий Красиков