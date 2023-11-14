Hyundai повысит на 25% зарплаты для рабочих в США

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor заявил, что увеличит на 25% зарплату для рабочих на своих американских заводах. Повышение будет происходить поэтапно до 2028 года, первая прибавка произойдет уже 1 января 2024 года — на 14%. Ранее аналогичные заявления о повышении зарплат для рабочих в США сделали другие азиатские производители — Honda и Toyota.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jae-Won / Reuters Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Работающие в США иностранные автокомпании объявили о повышении зарплат на своих американских заводах после того, как профсоюз американских рабочих автопрома (UAW) добился от «большой тройки» автоконцернов США — General Motors, Ford, Chrysler (входит в альянс Stellantis) — повышения зарплат. Забастовка рабочих заводов General Motors, Ford и Stellantis стала крупнейшей в США за несколько десятилетий. Она началась в середине сентября и постепенно распространилась на несколько десятков заводов, к ней присоединились и канадские рабочие. В общей сложности в забастовке приняли участие почти 50 тыс. рабочих. Компания Ford ранее сообщала, что убытки от забастовки составили $1,3 млрд, GM заявляла об убытках в размере $800 млн, Stellantis — €3 млрд.

В конце концов в октябре General Motors, Ford, Chrysler поочередно согласились в течение нескольких лет увеличить зарплату рабочих на 25–30%, улучшить условия по пенсионным отчислениям и медицинской страховке и т. д.

Евгений Хвостик