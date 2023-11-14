Песков: власти проверят жалобы бизнеса на новые правила возврата выручки

Кремль видел информацию о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата экспортной выручки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что экономические ведомства проверят полученные данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ведомости» сообщили, что бизнес, получающий выручку за границей в рублях, вынужден менять ее на иностранную, переводить в российские банки и снова менять валюту на рубли. Один из собеседников издания назвал сложившуюся ситуацию круговоротом рублей. Господина Пескова попросили прокомментировать эту информацию.

«Мы видели эти сообщения СМИ. Это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере, обратит на нее внимание»,— заверил представитель Кремля во время пресс-колла.

На уточняющий вопрос, могут ли скорректировать механизм возврата экспортной выручки, он ответил, что сначала надо проверить прозвучавшую в СМИ информацию. «Я не могу сказать, доносилась ли она участниками экономической деятельности до кабинета министров... Если она в той или иной степени найдет свое подтверждение, то тогда, конечно, будет прорабатываться этот вопрос»,— уточнил Дмитрий Песков.

11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры из закрытого перечня обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, чтобы затем продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке. 2 ноября в Госдуму внесли законопроект о штрафах за невыполнение обязательств по продаже валютной выручки.

Подробности — в материале «Ъ» «Выручке назначили процент».

Лаура Кеффер