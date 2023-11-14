Депутат Курултая назвал «ботами» жителей Башкирии, жалующихся на отсутствие воды

Депутат Курултая Башкирии, художник-карикатурист Камиль Бузыкаев назвал «ботами» жителей Белорецка, которые массово пожаловались на странице главы республики Радия Хабирова на отсутствие воды в микрорайоне Заматинский-2, где расположены около 400 домов.

Больше 30 человек оставили свои комментарии с просьбами провести в микрорайон сети водоснабжения и водоотведения под вчерашним постом главы, посвященном завершению строительства трех межпоселковых газопроводов в Учалинском, Бурзянском и Кугарчинском районах.

По словам местных жителей, участки для строительства многодетным семьям в микрорайоне были выделены в 2012 году, однако там до сих пор нет централизованного водоснабжения, жильцы района вынуждены возить воду в канистрах и бочках.

Представитель администрации Белорецкого района ответил авторам сообщений, что проектно-сметная документация по строительству сетей находится на госэкспертизе. «Как только администрация получит положительное заключение, направим заявку в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) для ее рассмотрения и принятия решения о выделении финансирования»,— сообщила сотрудница информационно-аналитического отдела администрации Елена Исламова.

На жалобы также отреагировал Камиль Бузыкаев, который удивился количеству сообщений на эту тему: «Это какая-то организованная атака ботов что-ли из Белорецка? Ничего не понятно».

В ответ один из комментаторов предложил депутату приехать в Белорецк, чтобы разобраться с проблемой, отметив, что общения к господину Хабирову «это крик души, а не атака».

Камиль Бузыкаев сообщил, что «обидеть не хотел», но назвал происходящее атакой «ботофермы».

В октябре прошлого года во время прямой линии с Радием Хабировым жители микрорайона Заматинский-2 рассказывали о проблемах с нехваткой воды, которую ждут около 10 лет. Тогда глава республики обещал дать соответствующее поручение республиканским и муниципальным властям.

Камиль Бузыкаев — самовыдвиженец. Был избран депутатом Курултая в сентябре текущего года. Одна из его последних карикатур с упоминанием бывшего президента Муртазы Рахимова стала предметом обсуждения комиссии по этике Курултая, сообщил «Ъ-Уфа» общественник Альберт Рахматуллин. По его словам, депутату было рекомендовано при осуществлении профессиональных обязанностей проявлять, в том числе, корректность и внимательность.

Венера Хисамова

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