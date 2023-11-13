Навальный сообщил об отказе сотрудников колонии передавать ему письма от жены

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-6 строгого режима во Владимирской области, сообщил, что ему не передают письма от жены Юлии. В администрации колонии объяснили, что письма изымаются по цензурным соображениям.

«Очередное письмо Навальной Ю. Б. не может быть мне вручено и изъято цензурой, так как в нем содержатся признаки приготовления к преступлению. Все последние письма постигла такая участь»,— говорится в Telegram-канале Навального.

2 ноября Алексей Навальный рассказал, что администрация колонии изъяла 15 писем из-за признаков «подготовки к совершению преступлений». Часть изъятых писем была адресована Юлии Навальной и их сыну Захару, а также главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову (издание и журналист признаны иностранными агентами).

В феврале 2021 года Алексею Навальному назначили два года и восемь месяцев колонии по делу «Ив Роше» (мошенничество; ст. 159 УК РФ). В марте 2022 года ему назначили девять лет по новому обвинению в мошенничестве и оскорблении судьи (ст. 297). В августе этого года оппозиционера приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме.

Подробнее о последнем приговоре — в материале «Ъ» «Категория 18+».

Лусине Баласян