Главные новости Кубани за 13 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Структура Александра Ткачева купила одного из крупнейших производителей подсолнечного масла в России, компанию «Юг Руси». Стоимость ее активов достигает 40 млрд руб.

Четыре человека погибли на дорогах Кубани за прошедшие выходные. Всего с 10 по 12 ноября в крае произошло 45 ДТП.

На Кубани число легальных абортов за год снизилось на 18%. Министр здравоохранения также заявил, что в ноябре в течение одной недели в регионе не будут проводить искусственное прерывание беременности.

В Краснодаре нашли живым пропавшего семилетнего мальчика. О его пропаже сообщили утром: спасатели рекомендовали не контактировать с ребенком, так как он мог убежать.

Мэрия Краснодара предупредила о возможных перебоях с водоснабжением 14–16 ноября. В эти дни водоканал будет промывать 24 км сетей для улучшения качества подаваемой воды.

В Севастополе прошла церемония прощания с гвардии подполковником Яном Сухановым и гвардии рядовым Артемом Клягиным, погибшими в ходе спецоперации на Украине.

ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») по итогам девяти месяцев 2023 года планирует выплатить рекордные 11,5 млрд руб. дивидендов.

Адвокат экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков, заявил, что у его подзащитного требовали взятку в 3 млн руб., чтобы закрыть уголовное дело. Жена Бугаева рассказала, что они с мужем жили в Сочи, где оба работали таксистами.

Президент России Владимир Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность Крыма. Такие шаги предпринимаются для развития электросетевого комплекса полуострова.

В Армавире выявили автомобиль, на владельце которого числились 127 непогашенных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Нарушитель погасил всю сумму сразу.

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