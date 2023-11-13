В Армавире нарушитель ПДД оплатил 127 штрафов

В Армавире выявили автомобиль, на владельце которого числились 127 непогашенных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что все случаи нарушений были зафиксированы камерами дорожного видеоконтроля. Volkswagen Polo под управлением мужчины остановили сотрудники ДПС в 200 км от Краснодара.

«Для составления акта описи и ареста имущества на место прибыли судебные приставы Армавирского городского отделения»,— говорится в сообщении.

Накопившаяся сумма штрафов с учетом исполнительного сбора составила 187 тыс. руб. Средства были перечислены в доходную часть госбюджета.

Анастасия Донскова

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