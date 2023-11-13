СМИ: арестованный экс-футболист сборной России Бугаев работал в Сочи таксистом

До ареста экс-футболист сборной России Бугаев работал в Сочи таксистом. Об этом сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на супругу спортсмена Елену.

13 ноября в ходе рассмотрения апелляционной жалобы в Краснодарском краевом суде жена футболиста сообщила, что 5 июля семья Бугаевых с двумя детьми переехала в Сочи. Елена Бугаева продолжает работать в городе таксистом.

«Отношения у нас хорошие, муж честный. Когда мы только познакомились, он заявил, что не хочет жить в избалованной Москве. Вообще я из Орла, он предлагал переехать туда, потому что там тихо и спокойно»,— сказала женщина.

В начале ноября экс-футболиста сборной РФ задержали в Краснодаре. Полицейским показалось странным поведение мужчины. Он оказал сопротивление, и его отправили под арест на семь суток. При досмотре в кармане его куртки нашли около 500 г производного N-метилэфедрона.

Прикубанский районный суд Краснодара заключил Алексея Бугаева под стражу до 31 декабря на период предварительного следствия. Адвокат спортсмена подала жалобу. 13 ноября Краснодарский краевой суд рассмотрел ее, но оставил решение об аресте Алексея Бугаева до 31 декабря без изменений.

Татьяна Ручкина

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