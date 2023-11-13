В Краснодаре нашли живым пропавшего семилетнего мальчика

Пропавший в Краснодаре утром 13 ноября семилетний Сергей Киселев найден живым. Об этом сообщили в краснодарском отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

Мальчик потерялся по пути домой. Ранее поисковики публиковали в соцсетях ориентировку.

Нашедшим мальчика рекомендовали с ним не контактировать, иначе он мог испугаться и убежать. О месте нахождения ребенка просили сообщить по телефону 112 и не упускать его из виду.

Татьяна Ручкина

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