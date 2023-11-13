«Новошип» планирует выплатить за девять месяцев 11,5 млрд рублей дивидендов

ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») по итогам девяти месяцев 2023 года планирует выплатить рекордные 11,5 млрд руб. дивидендов. Как сообщает «Интерфакс», совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 36,4 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

По данным на 30 июня, уставный капитал предприятия составлял более 315,6 млн руб. Он разделен более чем на 286,8 млн обыкновенных и свыше 28,7 млн привилегированных акций номиналом 1 руб. Таким образом, объем выплат может составить 11,5 млрд руб.

Прошлый рекорд был поставлен в 2020 году, по итогам которого компания выплатила с учетом промежуточных дивидендов 10,2 млрд руб. В 2022 году «Новошип» направил на выплату дивидендов 946,8 млн руб. из расчета 3 руб. на все виды акций.

«Новошип» является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море. По МСФО за первое полугодие 2023 года, 89,46% акций компании принадлежит ПАО «Совкомфлот». Выручка компании за шесть месяцев составила 23,2 млрд руб., чистая прибыль — 11 млрд руб.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram