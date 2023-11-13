СМИ: экс-футболисту «Краснодара» Бугаеву предложили откупиться от следствия

Защитник бывшего игрока футбольного клуба «Краснодар» Алексея Бугаева адвокат Константин Жеребцов заявил, что его подзащитному предложили выплатить 3 млн руб. за прекращение уголовного дела о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Защитник спортсмена также отметил, что само дело Алексея Бугаева было сфабриковано.

«На прошлой неделе Алексеем было написано заявление о преступлении, совершенном в отношении него сотрудниками полиции. Это заявление было подано мною в СУ СКР по Краснодарскому краю»,— цитирует издание заявление господина Жеребцова.

Ранее Краснодарский краевой суд оставил подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ футболиста под стражей до 31 декабря текущего года. Фигурантом уголовного дела Алексей Бугаев стал после обнаружения при нем крупной партии наркотиков при задержании.

Анастасия Донскова

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