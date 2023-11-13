В Краснодаре в течение трех дней могут быть перебои с водоснабжением

В Краснодаре с 08:00 14 ноября до 12:00 16 ноября возможны перебои с водоснабжением. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения подачи ресурса могут возникнуть из-за промывки 24 км сетей для улучшения качества подаваемой питьевой воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Перебои могут ощутить жители Прикубанского, Центрального и Западного округов Краснодара, частного сектора Славянского микрорайона и Музыкального микрорайона. Также снижение давления возможно для потребителей, живущих по адресам: ул. Заполярная, 35/1 — 35/12, 37/1 — 37/3, 39/1 — 39/7; ул. Морская, 43, 45; ул. Гаражная, 71; ул. Азовская, 17; пр. Мирный, 16.

«Для того, чтобы артезианская вода, которой обеспечивает предприятие абонентов, после прохождения по водопроводным сетям соответствовала всем нормам СанПиН, такие промывки проводятся регулярно»,— отметил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

После промывки лаборатория испытательного центра питьевой воды и сточных вод возьмет для исследования пробы. Специалисты примут решение о завершении или повторном проведении мероприятий.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram