На Кубани число абортов за год снизилось на 18%

На Кубани число искусственных легальных абортов за год снизилось на 18%. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

«В ноябре у нас предстоит неделя без абортов, приуроченная ко Дню матери. В этот период мы не проводим аборты»,— цитирует господин Филиппов заявление заведующей женской консультацией № 7 Краснодара Вероники Авакимян.

Ранее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что число абортов за первое полугодие 2023 года снизилось на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за указанный срок было зарегистрировано 1,5 тыс. случаев прерывания беременности. Годом ранее показатель достигал 1,8 тыс. случаев.

Анастасия Донскова

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