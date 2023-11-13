Президент Владимир Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность Крыма
Полный пакет акций «Крымэнерго» перейдет из федеральной собственности в собственность Крыма. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе решение о передаче 100% акций обосновывается целью дальнейшего развития электросетевого комплекса полуострова. С предложением передать «Крымэнерго» в собственность властей республики ранее выступили федеральное правительство и Совет министров Крыма.
Правительство РФ должно будет в течение двух месяцев обеспечить передачу акций в собственность республики.
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