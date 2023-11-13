Президент Владимир Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность Крыма

Полный пакет акций «Крымэнерго» перейдет из федеральной собственности в собственность Крыма. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В документе решение о передаче 100% акций обосновывается целью дальнейшего развития электросетевого комплекса полуострова. С предложением передать «Крымэнерго» в собственность властей республики ранее выступили федеральное правительство и Совет министров Крыма.

Правительство РФ должно будет в течение двух месяцев обеспечить передачу акций в собственность республики.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram