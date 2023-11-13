За выходные в ДТП на Кубани погибли четыре человека

Четыре человека погибли на дорогах Кубани за прошедшие выходные. Всего с 10 по 12 ноября в крае произошло 45 ДТП, сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В авариях пострадали больше 60 человек, среди них двое детей. Под колеса машин попали 16 пешеходов. Из-за высокой скорости произошло шесть ДТП, в которых погиб один человек и пятеро пострадали. Из-за выезда на встречку произошло четыре аварии, в которых два человека погибли и девять получили травмы.

Один человек попал под колеса машины в Новороссийске. Авария произошла в вечернее время в станице Раевской.

Вячеслав Рыжков

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