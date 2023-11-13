Фармкомпании присматриваются к ОАЭ

Российские фармацевтические компании собираются запустить производства в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, они будут выпускать в том числе биоинженерные препараты. Между тем, как писал в октябре “Ъ”, в ОАЭ за минувший год открылась 1 тыс. российских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Отечественные компании все чаще задумываются об открытии производства в ОАЭ, но пока таких немного, говорит генеральный секретарь Российского совета предпринимателей в Дубае Сергей Токарев: «Если производство на территории Арабских Эмиратов, то вся продукция получает страну происхождения Made in UAE. Если здесь находится офис продаж, то все товары, сделанные в ОАЭ, через эмиратскую компанию поступают на склады и дальше отгружаются по всему миру.

Счет тут, производство тут — контрагенты имеют дело с местной организацией, то есть тут все просто. Так поступали год и два года назад всякие IT-компании, которые релоцировали сюда бизнес, но у них просто не было логистики и производства. Сейчас, видимо, пошли другие игроки, которые готовы перенести в Эмираты производство.

Сюда зашли некоторые застройщики. Есть торговые компании, крупные промышленные группы, работающие в России, которые открывают здесь не только представительства, но и полноценные офисы продаж, логистические подразделения. Также идет обсуждение именно организации какого-то производства».

Министр Денис Мантуров добавил, что в Дубае уже открылась производственная площадка люксовых седанов Aurus Senat. По его словам, в перспективе в стране будут выпускать и кроссовер Komendant. Название партнера в ОАЭ не раскрывается. В Минпромторге отметили, что Aurus планируют поставлять и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию, а Эмираты станут «подобием хаба» в этом регионе.

Впрочем, речь не идет о больших объемах производства, считает эксперт «Автонет» московского Политеха Юрий Урюков: «Эмираты — совершенно уникальная история, поскольку этот рынок, во-первых, нам до сих пор дружественен, во-вторых, там традиционно потребляют предметы роскоши, в том числе автомобили. И для такого производителя, как Aurus, это перспективный рынок, потому что здесь речь идет не о массовом выпуске, а о штучном, под конкретного заказчика.

Но надо понимать, что других производителей роскошных машин в России попросту нет. Поэтому рассуждать о том, что, допустим, те же АвтоВАЗ и УАЗ пойдут в Арабские Эмираты, странно. Если мы говорим об автомобилях высшей категории, имеется в виду еще и сопровождение, и сервисное обслуживание, и какой-то тюнинг, отработка. В целом подразумевается сопровождение клиента фактически с момента производства машины до ее передачи заказчику.

Рассчитывать на ОАЭ как на некий хаб, который упростит задачу обслуживания автомобилей в этом регионе, можно. Тем более что это, скорее всего, какое-то небольшое предприятие, больше похожее на серьезный автосервис, где машины, по сути, могут собирать вручную».

В сентябре Forbes обнаружил, что на рынок ОАЭ вышли три российские финансовые компании, но о своей активности в регионе они предпочитают не рассказывать. По данным издания, оказывать услуги в Дубае пытаются «БКС Ультима», «Альфа» и «Атон». Впрочем, официально компании это не подтверждают.

Весной США ввели санкции против МТС-банка, всего через три месяца после его открытия в Эмиратах. Следом власти ОАЭ решили отозвать у российской организации лицензию.

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Даниил Бабкин