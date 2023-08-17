Правила пребывания

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Как в условиях санкций вести бизнес на иностранных рынках

СЕО и основатель консалтинговой компании «Y» Юрий Жупанский рассказал, с какими трудностями сталкиваются российские предприниматели, которые уже работают или только планируют выход на международные рынки, и объяснил, почему решение этих проблем лучше доверить опытным специалистам.

СЕО и основатель консалтинговой компании «Y» Юрий Жупанский

СЕО и основатель консалтинговой компании «Y» Юрий Жупанский

Фото: Предоставлено компанией «Y»

СЕО и основатель консалтинговой компании «Y» Юрий Жупанский

Фото: Предоставлено компанией «Y»

— Насколько сложно сегодня российскому бизнесу самостоятельно выстраивать взаимодействие с другими странами и юрисдикциями?

— Несмотря на санкции, введенные в отношении нашей страны, российские предприниматели продолжают работать на международных рынках или стремятся выходить на них. Это по-прежнему выгодно для бизнеса. Однако в условиях глобальной отмены России в ряде стран выстраивать международные отношения нашим предпринимателям действительно стало сложно. Российские импортеры и экспортеры товаров и услуг ежедневно сталкиваются с новыми вызовами, связанными с введенными против страны санкциями. Им приходится ежедневно разбираться в действующих ограничениях и запретах, которые постоянно дополняются. Компаниям, особенно не подготовленным или впервые столкнувшимся с таким явлением, сделать это самостоятельно практически невозможно. Раньше за разъяснениями, как открыть или наладить бизнес в другой стране, можно было обратиться к западным консультантам, но сегодня и эта опция отсутствует: последним запрещено оказывать консультационные, юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги российским компаниям.

Отечественные же консультанты в большинстве случаев не имеют экспертизы, а главное — опыта ведения бизнеса в Европе и других странах, куда российский бизнес сегодня пытается прийти. Квалифицированных специалистов, которые могут оказывать такого рода услуги, в России сейчас очень мало — в их числе наша команда.

— С какими именно проблемами чаще всего сталкиваются российские бизнесмены, которые уже работают или планируют работать на международных рынках?

— Наиболее острая сегодня проблема — банковские ограничения. Предприниматели испытывают затруднения при открытии счетов в иностранных банках и осуществлении международных переводов. Также возникают сложности с оплатами счетов, выставленных иностранными партнерами в валюте. Еще одна важная проблема — трудности с поиском партнеров и клиентов за границей. Помимо этого российским компаниям сейчас затруднительно получать квалифицированную юридическую помощь за рубежом. Также большой преградой для общения с иностранными партнерами является языковой барьер, особенно когда речь идет о таких сложных языках, как арабский, китайский или турецкий. Конечно, проблем, с которыми столкнулся сейчас российский бизнес, намного больше, но эти ключевые.

— Расскажите, как ваша компания помогает предпринимателям решать данные проблемы.

— Наша компания оказывает довольно широкий спектр услуг бизнесу, работающему или планирующему работать на зарубежных рынках. Мы проводим анализ разных юрисдикций и советуем клиенту максимально подходящую для решения его бизнес-задач страну, а затем полностью берем на себя юридическую часть всего процесса открытия предприятия. Мы знаем налоговые и законодательные базы и национальные особенности тех стран, которые предлагаем своим клиентам. Помимо этого мы помогаем бизнесу разобраться в банковском секторе выбранного государства: рассказываем, как открывать счета, как проводить оплату и осуществлять движение денежных средств из России и в обратном направлении. Мы также помогаем компаниям создавать стратегии выхода на новые рынки, подбираем подходящие бизнес-модели, консультируем по юридическим вопросам, оказываем помощь в понимании и соблюдении местного законодательства, решаем таможенные, налоговые вопросы и способствуем установлению контактов с потенциальными партнерами, подрядчиками, клиентами и поставщиками на новом рынке.

К каждой обратившейся компании у нас индивидуальный подход — мы разрабатываем конкретное решение под каждый запрос. Если коротко, то мы даем бизнесменам правила, по которым они могут жить и строить бизнес в выбранном ими государстве, и учим их эти правила соблюдать.

— Какие страны для масштабирования бизнеса наиболее часто выбирают бизнесмены и почему?

— В 2022 году многие предприниматели стали перемещаться в страны бывшего СССР — Казахстан, Армению, Грузию и т. д. Тогда казалось, что это самые понятные государства с русскоговорящим населением. Сейчас в этих странах компании сталкиваются с проблемами, которые серьезно тормозят их бизнес. У многих ожидания от работы в этих странах не оправдались.

На данный момент у российских предпринимателей остаются популярными страны Ближнего Востока, особенно Арабские Эмираты, Турция и Иран.

Набирают популярность также страны Азии, такие как Китай, Вьетнам, Индия и Корея. Последнее время малый и средний российский бизнес стал активнее приходить в Индонезию, Малайзию и Гонконг.

— А какова география работы вашей компании?

— Мы рекомендуем нашим клиентам страны с наиболее благоприятным инвестиционным климатом, где бизнес будет работать максимально эффективно и где к нему будет меньше вопросов со стороны государства и банковского комплаенса.

Сейчас у нас есть собственные офисы в Польше и в Бельгии. Вы удивитесь, но многие государства Европы сегодня являются максимально интересными и комфортными для развития российского бизнеса, хоть на первый взгляд это и неочевидно. При правильном подходе там открываются невероятные перспективы.

Также у нас есть офисы в Азии — в Гонконге и Индонезии. В перспективе мы хотим развиваться в странах Латинской Америки и Африки. Важным преимуществом нашей компании является то, что мы непосредственно на местах реализуем все то, что предлагаем клиентам. Если речь идет об открытии счета в банке, то наш специалист физически приезжает в этот банк, общается с менеджерами, имеет прямые контакты всех лиц, с которыми наши клиенты потенциально будут взаимодействовать. И у нашей команды есть реальный наработанный опыт получения всех услуг, которые мы предоставляем клиентам. Это то, что отличает нас от других консалтинговых компаний: наши сотрудники прилетают в каждую выбранную клиентом страну и на месте организовывают всю работу по ранее разработанной схеме.

— Расскажите о вашей команде. Кто ваши специалисты?

— У нас работают профессиональные консультанты по международному бизнесу, обладающие многолетним опытом работы с компаниями разных масштабов и отраслей. Есть также юристы — специалисты по международному и российскому праву. Это как раз те люди, которые в том числе разбираются в санкциях и точно знают, с кем и в каких странах можно работать, а с кем не стоит. У нас есть специалисты, имеющие опыт работы адвокатами, аудиторами и бухгалтерами в разных странах мира, и они знают все тонкости и нюансы работы с разными юрисдикциями.

— Вы работаете в основном с крупным бизнесом?

— У нас нет условного входного порога, мы работаем разными масштабами независимо от того, крупный это игрок рынка, среднее или малое предприятие. Я считаю, что санкции, которые сегодня применяют в отношении России, несправедливо сказываются на всех российских предпринимателях. Я верю, что у российского бизнеса есть будущее и уж точно есть амбиции к росту и развитию, и наша команда работает для того, чтобы Россия на глобальной арене оставалась значимым бизнес-игроком.

Мы хотим, насколько в наших силах, помочь всем предпринимателям, страдающим от международных ограничений. Для этого в ближайшее время у нас на сайте появится сервис, позволяющий получить ответы на ряд вопросов по международному праву и базовым организационным моментам, связанным с открытием счетов, бесплатно или за символическую плату.

Беседовала Кира Васильева

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