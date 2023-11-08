ЦБ сообщил о работе над интеграцией СБП и цифрового рубля с ОАЭ

Центробанк будет работать над интеграцией Системы быстрых платежей (СБП) и расчетов в цифровых валютах с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«За следующий год мы отработаем тему интеграции Системы быстрых платежей и CBDC (цифровые валюты центральных банков.— ''Ъ''), потому что мы готовы с цифровым рублем, и коллеги уже готовы»,— сказала госпожа Скоробогатова на форуме Finopolis-2023 (цитата по Frank Media).

По словам зампреда ЦБ, если стороны решат вопросы с идентификацией, то как минимум через год между Россией и ОАЭ можно будет построить «нормальную систему расчетов для граждан и бизнеса».

Центробанк запустил Систему быстрых платежей в 2019 году. В начале ноября ЦБ предложил дать доступ к СБП иностранным поставщикам платежных услуг. В июле этого года регулятор в тестовом режиме запустил цифровой рубль — средства хранятся на платформе ЦБ, а не в коммерческих банках. Свою цифровую валюту в этом году также ввели в ОАЭ.