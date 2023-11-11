Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Европейский университет в Петербурге заподозрили в участии в деятельности нежелательной организации

На Европейский университет в Санкт-Петербурге составили два протокол об участии в деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП). Материалы дел поступили в Дзержинский районный суд города, внимание на это обратила «Медиазона» (объявлена в РФ иностранным агентом). Даты судебных заседаний еще не назначены. Повторное нарушение по этой статье грозит уголовным делом.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В мае прокуратура проводила внеплановую проверку деятельности Европейского университета. Основным ее предметом было исполнение законодательства об образовании, сообщили «Ъ» в вузе. Рособрнадзор отрицал свою причастность к проверке. В октябре Генпрокуратура признала нежелательным Центрально-Европейский университет в Австрии. С ним сотрудничали преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге, отмечает «Медиазона».

Чем известен Центрально-Европейский университет

Читать далее

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Европейский университет вновь открыл двери для прокуратуры».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...