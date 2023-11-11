Европейский университет в Петербурге заподозрили в участии в деятельности нежелательной организации

На Европейский университет в Санкт-Петербурге составили два протокол об участии в деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП). Материалы дел поступили в Дзержинский районный суд города, внимание на это обратила «Медиазона» (объявлена в РФ иностранным агентом). Даты судебных заседаний еще не назначены. Повторное нарушение по этой статье грозит уголовным делом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В мае прокуратура проводила внеплановую проверку деятельности Европейского университета. Основным ее предметом было исполнение законодательства об образовании, сообщили «Ъ» в вузе. Рособрнадзор отрицал свою причастность к проверке. В октябре Генпрокуратура признала нежелательным Центрально-Европейский университет в Австрии. С ним сотрудничали преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге, отмечает «Медиазона».

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Европейский университет вновь открыл двери для прокуратуры».

Лаура Кеффер