Прокуратура проверяет деятельность Европейского университета в Санкт-Петербурге

Прокуратура проводит внеплановую проверку деятельности Европейского университета в Санкт-Петербурге. Основным ее предметом является исполнение законодательства об образовании, рассказали «Ъ» в вузе сегодня, 17 мая.

Проверка надзорного органа проходит с привлечением специалистов Рособрнадзора в выездном формате и продлится до 13 июня, пояснили в университете. Специальную комиссию интересуют документы по учебному процессу, включая выпускные квалификационные работы магистров, а также темы работ аспирантов. Вуз при этом работает в штатном режиме — все занятия ведутся по расписанию, уточнили в учебном заведении.

В марте 2017 года Европейский университет в Санкт-Петербурге был лишен лицензии на образовательную деятельность. Арбитражный суд удовлетворил иск Рособрнадзора, указавшего на нарушения в работе вуза. В 2018 лицензию университету вернули.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург