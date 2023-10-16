Чем известен Центрально-Европейский университет

16 октября Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Центрально-Европейского университета. Чем известна международная неправительственная организация — в материале «Ъ».

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Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фасад Центрально-Европейского университета

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Центрально-Европейский университет (Central European University, CEU) основан в 1991 году американским миллиардером и филантропом Джорджем Соросом. Основной целью считается поддержка демократических реформ в Центральной и Восточной Европе, а также в странах бывшего СССР.

В Центрально-Европейском университете получают образование студенты не менее чем из 110 стран, читают лекции 200 постоянных и 170 приглашенных преподавателей из 50 стран мира. В общей сложности в CEU работают 13 факультетов, основная задача которых — проведение исследований в сфере права, социальных и гуманитарных наук. Кампусы вуза находятся в Вене и Будапеште (изначально — в Будапеште, Праге и Варшаве). Все занятия ведутся на английском языке. Большинство студентов получают финансовую помощь для оплаты обучения. Всего стипендии и гранты получают около 80% студентов. В России кампуса университета нет.

За годы работы CEU выпущено не менее 18 тыс. студентов. В разные годы они работали послами и сотрудниками ООН, избирались в национальные и Европейский парламенты, возглавляли министерства и консультировали по вопросам госполитики чиновников из Ирака.

Центрально-Европейский университет аккредитован Комиссией по высшему образованию США, австрийское подразделение CEU — Агентством по обеспечению качества и аккредитации Австрии. Президент и ректор — социальный антрополог и социолог Шалини Рандерия.

В октябре 2018 года вуз закрыл кампус в Будапеште после того, как венгерское правительство приняло пакет инициатив под названием «Стоп Сорос». Он узаконил санкции по отношению к НКО, поддерживающим миграцию. В сентябре 2022 года архив и исследовательский класс возобновили работу в Венгрии.