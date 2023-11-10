Бизнес пересматривает возможности

Каждая пятая крупная компания в России собирается повысить цены на свою продукцию из-за дорогих займов. При этом по итогам третьего квартала доля желающих пойти на такой шаг выросла с 14% до 23%, следует из данных мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей. Опрошенные “Ъ FM” бизнесмены согласны с этими выводами. По их словам, за последнее время они столкнулись с резким ростом издержек, и одна из главных статей — заемное финансирование. Какие еще факторы оказывают влияние на компании? Выяснял Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пока Центробанк пытается бороться с инфляцией, повышая ключевую ставку, бизнес, наоборот, раскручивает темпы роста цен. Дорогие кредиты становятся одной из главных причин увеличения издержек, из-за чего в третьем квартале количество компаний, которые планируют пересмотреть стоимость своей продукции, приблизилось к пиковым уровням начала 2022 года. Тогда из-за начала боевых действий на Украине и введения санкций переписать ценники планировали 35% предприятий, следует из мониторинга РСПП.

Это особенно заметно, например, в отрасли машиностроения для нефтегазохимии. Как рассказала “Ъ FM” директор по маркетингу и стратегии компании «НАТЭК-Нефтехиммаш» Дарья Буйлова, несмотря на попытки регулятора придержать деловую активность, заказов меньше не становится. Но теперь, по ее словам, каждый контракт требует индивидуального подхода:

«Если в 2022 году мы пользовались и субсидиями, и улучшением условий выдачи кредитов для промышленников, то сейчас ситуация ухудшилась. Ставка растет, контрактов достаточно много, проекты очень большие и достаточно дорогостоящие.

Естественно, мы открываем кредитные линии, потому что клиенты неохотно платят авансы, то есть в первую очередь на наши цены влияет ставка.

Мы отталкиваемся от каждого контракта и под каждый увеличиваем или сокращаем какие-то расходы».

У некоторых собеседников “Ъ FM” расходы на обслуживание займов только за последние полгода выросли в два раза. А если прибавить к этому курсовую нестабильность и трудности с импортом различных компонентов, то зарабатывать становится крайне сложно.

Если бы не возросшая конкуренция, например, в металлургическом секторе, то цены на конечную продукцию могли бы взлететь как минимум на треть, подчеркнул гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков: «У нас идет относительная дефляция. Даже при дорожающем сырье готовый полуфабрикат становится относительно дешевле, чем раньше. Это связано с тем, что правительство ввело пошлину в 7% на экспорт, и российский рынок в одночасье превратился в суперпремиальный, несмотря на то, что у нас выросли издержки абсолютно все.

Конкуренция приводит к тому, что цена упала, по себестоимости мы просели процентов на 35. То есть нам надо на аналогичную величину поднять свою премию, чтобы показать финансовый результат, как в прошлом году».

Тем, у кого нет оборотных займов, приходится откладывать инвестиционные проекты. Об этом, например, подумывает совладелец «Технониколь» Сергей Колесников. Впрочем, гарантий, что в итоге не придется повышать цены на конечную продукцию в нынешних условиях, он дать не может:

«Основные факторы для нас — это, конечно, сырьевые компоненты, закупаемые у крупнейших нефтехимических компаний. Второй момент — стоимость рабочей силы, которая тоже дорожает. Третий — транспортные расходы.

Пока мы достигли такого состояния, что цены перестали расти на входящее сырье. И если на битумы и полимеры они не будут увеличиваться, то как минимум три месяца мы свой прайс пересматривать не станем. В обратном случае просто будем вынуждены следовать в фарватере цен на основные виды сырья».

Тем не менее в Сбербанке прогнозируют, что в ближайшие два месяца выдача кредитов юрлицам снизится на 15-20%. Но, помимо дорогих займов, работе бизнеса мешают еще и сложности при поставках комплектующих, резкий рост цен на российскую продукцию, а также невозможность оснастить предприятие новым оборудованием, следует из мониторинга РСПП. Так что оснований для пересмотра цен у компаний предостаточно.

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