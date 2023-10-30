Бизнес гонится за ставкой

Дорогие кредиты при стабильных доходах: бизнесмены, опрошенные “Ъ FM”, оценили эффект от монетарной политики Центробанка. 27 октября регулятор в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 15%, хотя еще в июле показатель был на уровне 8,5%. Часть предпринимателей полагает, что это решение заставит многие отечественные компании отказаться от новых проектов из-за слишком дорогих кредитов. Однако не все собеседники “Ъ FM” столь пессимистичны. Каких же последствий ждет бизнес? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Стоимость кредитов для бизнеса вырастет вслед за ключевой ставкой только через две недели. Обычно столько времени банки берут на то, чтобы пересмотреть свою политику. Но беспокоятся бизнесмены уже сейчас. Долговая нагрузка для многих компаний превратится в непосильную, а, значит, придется отказаться от привлечения заемных средств на развитие новых проектов, отмечает владелец сети пунктов выдачи заказов с маркетплейсов Артем Бобцов:

«Если ключевая ставка составляет 15%, это значит, что кредиты вырастут до 20%. Для организаций, в которых банки видят большие риски, ставки будут еще выше — 20-25%. В какой-то момент бизнес перестанет брать кредиты, потому что стоимость кредита окажется выше, чем то, что компания будет зарабатывать. О расширении говорить не придется. Мы, например, рассматривали возможность кредитования для покупки других пунктов выдачи заказов, но прекратили это после того, как банки сделали нам предложение на уровне 20-21% годовых».

Бизнесу придется рассчитывать исключительно на доходы от продажи товаров и услуг. А, значит, компании вынужденно начнут повышать цены. Это остудит потребительский спрос, снизит деловую активность в стране, но зато со временем приведет к торможению инфляции. Собственно говоря, на такой сценарий и рассчитывает Центробанк. А вот у основателя сети барбершопов Top Gun Алексея Локонцева другие ожидания:

«Ставка меняется так часто, что за ней не угнаться. Поэтому мы сразу заложили цену на несколько поднятий вперед. Готовим повышение цен в феврале 2024 года на 10-15%. Выручка от этого все равно растет.

Люди не перестают следить за собой и ходить в барбершопы. У меня есть цель: за ближайшие пять лет открыть тысячу салонов Top Gun. Считаю, мои планы осуществимы и не зависят от внешних факторов».

Центробанк повысил ключевую ставку еще и в надежде не допустить очередного этапа девальвации рубля, уверены экономисты, хотя сам регулятор в этом не признается. От укрепления национальной валюты выиграют импортеры: кредиты для них, конечно, тоже станут дороже, зато товары подешевеют. Во всяком случае, именно на это бизнес надеялся летом, когда ЦБ только начал ужесточать монетарную политику. С тех пор оптимизма на рынке поубавилось, сетует исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин:

«Заявлено, что ставка поднимается, в том числе для сдерживания курса. Но после предыдущего решения ЦБ, стоимость национальной валюты особо не изменилась. Результат оказался несоизмерим с отрицательным эффектом повышения. Здесь, думаю, что будет плюс-минус то же самое. Может быть, в совокупности с обязательной продажей выручки это будет как-то лучше работать, потому что, конечно, если курс упадет, то нам это поможет».

Однако больнее всего решение Центробанка, по идее, должно ударить по ипотечному и потребительскому кредитованию. Регулятор не раз заявлял о перегреве на этом рынке и необходимости охлаждения. Строители, правда, эффекта от действий ЦБ не почувствовали, уверяет основатель компании GoodWood Александр Дубовенко:

«Стандартные ипотечные кредиты еще до повышения ставки были достаточно дорогие — порядка 15% — это совершенно неподъемная ставка. И, конечно же, их никто не брал. Активно оформлялись кредиты с господдержкой. Если льготное кредитование будет остановлено, то тогда это приведет к коллапсу для строительной отрасли, потому что это снижение спроса в два-три раза.

Но, скорее всего, как и в прошлый раз, просто будут ужесточать условия и повысят первоначальный взнос, например, на 2%».

Регулятор, впрочем, ясно дал понять, что если темпы роста цен и кредитования не упадут, монетарная политика станет еще жестче. Смягчит ее регулятор в любом случае не раньше 2024-го. Бизнесмены в свою очередь готовы к тому, что ключевая ставка останется высокой еще как минимум год.

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