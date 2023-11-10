Ключевая зависимость

На фоне роста ставок интерес бизнеса к кредитованию снижается. Для некоторых сегментов бизнеса ставки по кредитам, привязанные к ключевой ставке ЦБ, становятся неподъемными, поскольку нет сопоставимого уровня рентабельности. В Сбербанке ожидают падения выдач в ближайшие месяцы на 15–20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах форума Finopolis 9 ноября заявил о сокращении количества заявок на кредиты от компаний. Это происходит после роста ключевой ставки ЦБ — в начале ноября регулятор поднял ее сразу на 2 п.п., до 15%. В целом с середины июля ставка была повышена на 7,5 п.п., то есть в два раза.

«На ключевой ставке 15%, а мы выдаем "ключевая ставка плюс", резко падают заявки на инвестиционное кредитование, долгосрочное финансирование и так далее»,— пояснил господин Ведяхин. Двумя днями ранее глава Сбербанка Герман Греф был не столь категоричен и говорил, что пока банк наблюдает все же «небольшое снижение» в корпоративном портфеле.

В банке ожидают, что в ноябре—декабре будет «резкое снижение» темпов кредитования юридических лиц. По оценке топ-менеджера, падение может составить 15–20% относительно предыдущего месяца. У Сбербанка 3,1 млн корпоративных клиентов, объем портфеля на конец третьего квартала 2023 года составлял 22,7 трлн руб., большая часть (13,9 трлн руб.) — это коммерческое кредитование, оставшаяся — проектное финансирование. Половина корпоративных кредитов выдается по плавающей ставке.

В ЦБ также ожидают, что в четвертом квартале с учетом роста ставок банковский сектор покажет замедление корпоративного кредитования. По итогам сентября все еще сохранялся рост (на 2%, до 70,5 трлн руб.), говорилось в обзоре развития банковского сектора. Однако годовые темпы роста уже начали снижаться: до 19,5% в сентябре с 20% в августе. За октябрь данных о динамике корпоративного кредитования пока нет.

«При такой ключевой ставке мало кто может брать кредиты»,— считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Для бизнеса они «становятся не отбиваемыми», поскольку нет сопоставимой рентабельности, поясняет он: «Берут или от безвыходности ситуации или с хорошим запасом прочности, в надежде, что ЦБ все-таки начнет опускать ключевую ставку и не задушит бизнес своим жестким подходом».

В начале 2022 года после резкого подъема ключевой ставки объемы выдач кредитов тоже падали. «Мало кто может справиться с настолько завышенной ставкой, тем более длительное время. И похоже, что в этот раз бизнес может серьезно пострадать, так как по заявлениям ЦБ мы находимся только в начале пути его ужесточения ДКП»,— считает господин Войлуков.

В конце октября первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предупреждал, что кредитование может существенно замедлиться и пойти по бразильскому сценарию, когда выдаются только субсидированные займы как компаниям, так и населению.

Обычно в кризисы спрос на корпоративное кредитование снижается, так как основная потребность в заимствованиях у бизнеса связана с инвестициями, а в период кризиса вложения останавливаются, отмечают аналитики.

Однако нынешний кризис отличается от предыдущих. Сейчас спрос на товары и услуги в экономике большой, но производственных возможностей не хватает. «Это означает, что бизнесу необходимо инвестировать»,— полагает главный управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

На фоне быстрого роста денежной массы у большого числа компаний нет проблем с оборотным капиталом, отмечают аналитики. Однако, как отмечает президент инвестиционной платформы «Инвойскафе» Геннадий Фофанов, в сегменте корпоративного кредитования остается высокий спрос со стороны промышленности, девелоперов. Также, по словам эксперта, сохраняется и даже растет спрос и на покупку активов, которые реализуют уходящие с российского рынка нерезиденты.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева