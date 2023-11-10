Вину потребуется выдержка

Мировое производство вина может упасть до 60-летнего минимума, такой пессимистичный прогноз озвучила Международная организация виноградарства и виноделия. Засуха и ранние заморозки больше всего ударили по европейским фермерам, а в Испании и Италии фиксируют еще и болезни винограда. Похожая ситуация и в Латинской Америке. В России же показатели находятся на уровне прошлого года, так что до дефицита не дойдет, уверяют собеседники “Ъ FM”. Вместе с тем цены на импортные напитки уже бьют рекорды, как, впрочем, и на отечественные. Что выбирают покупатели? И стали ли российские вина конкурентами высококачественным иностранным? Выясняла Аэлита Курмукова.

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94% всего вина в мире производят 29 стран, и у большинства из них в этом году возникли серьезные проблемы, в основном из-за непогоды. Исключение — США, Франция и Новая Зеландия. Нет пока данных по китайским виноделам. Но для сравнения — в Грузии в этом году, согласно прогнозам, производство упадет на 28% по сравнению с 2022-м.

При этом Международная организация виноградарства и виноделия отмечает, что низкий уровень производства сбалансируют скопившиеся запасы и в целом снижение мирового потребления.

Что касается России, то в этом году показатели чуть ниже 2022-го, но ситуация некритичная, рассказал представитель Всемирной организации винного туризма в России, экс-глава Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович:

«Закончилась уборка урожая. Получилось несколько меньше винограда, чем было в рекордном 2022 году, но его достаточно для того, чтобы в 2024-м произвести на 2-4% больше вина.

Рынок России растет, 85-90% занято отечественными напитками в низкой и средней ценовых категориях стоимостью до 700 руб. Лишь в самом дорогом сегменте не более 4% российского вина.

Между тем РФ находится на шестом месте по потреблению этого напитка, именно поэтому к нам так стремятся везти напитки из других стран».

Эксперты констатируют, что импортного вина из-санкций в России меньше не стало. Но то, что оно сильно подорожало, это факт. А неурожай этого года в зависимости от региона может привести к повышению цен еще на 5-10%. Но для российских покупателей стоимость таких напитков увеличится еще большие, предупредил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин:

«Фактор урожая в Европе и в других странах в меньшей степени определяет цену на нашем рынке. Рубль снизился на 25-30% с начала года, и это, естественно, будет влиять. Второй момент — повышение пошлин на вина из недружественных стран: чем дешевле напиток, тем больше будет процентный рост цены. Кроме того, в постановлении правительства есть оговорка про не менее $1,5 таможенной пошлины с литра.

Так что стоимость напитков высокой ценовой категории будет расти с 12% до 20%, низкой — может увеличиться и на 30%, и на 50%».

Тем временем на поддержку отечественного виноградарства и виноделия правительство обещает выделять по 3,5 млрд руб. ежегодно. Эти деньги пойдут на увеличение площади виноградников и программы льготных кредитов. Федеральный проект рассчитан до 2030 года с бюджетом более 26 млрд руб.

И если говорить о производителях, то их количество все растет, добавляет гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов: «Качество российского вина продолжает улучшаться.

Предпринимаемые за последний год-полтора усилия по господдержке винодельческой отрасли начинают давать свои результаты.

Это определенное субсидирование и помощь хозяйствам, косвенная налоговая поддержка в виде введения пошлин на импортное вино из так называемых недружественных стран с 1 августа и уже анонсированное изменение акциза на всю продукцию с мая 2024 года. Эта мера приведет к тому, что российские напитки окажутся в более выгодном конкурентном преимуществе по сравнению с другими».

И это тоже часть маркетинга, добавляет господин Рафаилов. Ведь через ценовое преимущество как раз и происходит переключение потребителя на отечественные напитки: они будут сильно дешевле, чем импортные. И для массового покупателя выбор станет, скорее, вынужденным, чем личным.

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