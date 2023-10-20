Отечественное заполняет рынок

Российские игристые вина заняли большую часть полок в отечественных магазинах. Их доля приблизилась к 70%, а на тихие вина приходится половина рынка, заявил в интервью «РИА Новости» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, добиться таких результатов удалось в том числе благодаря участию властей в продвижении продукта. Минпромторг вместе с Минсельхозом для более высокой узнаваемости отечественных напитков периодически проводили акцию «Дни российских вин». Кроме того, эффективным каналом продаж стали винные ярмарки, заключил Евтухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Впрочем, доля российского игристого на полках выросла не только за счет усилий государства, считает партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев: «Глобально, несмотря на то, что винная индустрия испытывает существенное падение спроса и перепроизводство, игристые вина едва ли не единственная категория, которая стабильно держится, потому что это праздник, торжество, и интерес к этим напиткам не падает.

На российском рынке картина такая же. На фоне того, что из-за санкционных, логистических проблем зарубежные вина (и шампанское, и другое игристое), с одной стороны, подорожали, с другой — их присутствие осложнилось, потребитель обратил больше внимания на игристые российского производства. При этом отечественные производители тоже обратили внимание на эту категорию, и за последние три-четыре года и крупные игроки, и мелкие постарались перейти к выпуску игристых вин. Не у всех получалось с точки зрения качества, но в целом эта категория серьезно выросла на рынке».

Правительство России с августа повысило пошлину на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. По данным “Ъ”, в последний месяц лета ввоз этого напитка снизился почти на треть год к году и месяц к месяцу. Этот фактор в перспективе тоже повлияет на долю отечественного игристого на полках, и в итоге к новогодним праздникам и российское, и импортное вино может подорожать, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин:

«Если мы говорим про то, что будет на Новый год, импортных игристых вин станет меньше, поскольку достаточно серьезно увеличивается пошлина.

Плюс обсуждается повышение акцизов в мае. Поэтому доля российского вина будет расти на полках и в продажах. Стоимость немножко поднимется, особенно если мы говорим о ценовой категории до 1 тыс. руб., потому что вырастет в цене импорт из-за повышения пошлин. Чем ценовая категория ниже, тем больше будет подорожание.

Стоимость импортных вин до 1 тыс. руб. будет увеличиваться, в том числе игристых. Соответственно, российские вина тоже отчасти к ним подтянутся, потому что так обычно по закону рынка и происходит. Если есть планы Новый год отмечать с игристым вином импортного производства, то можно в принципе сделать какие-то запасы сейчас. К концу декабря, по мере того, как будут вымываться старые закупки, сделанные по старым курсам, завезенные по старым пошлинам, цена на полке на импорт и на российские вина будет подрастать».

Общий спрос на игристые вина в России тем временем растет. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи такого напитка с января по сентябрь составили почти 13,5 млн декалитров. Показатель год к году оказался выше почти на 10%.

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Владимир Расулов