Отечественное заполняет рынок
За счет чего выросла доля российских игристых вин в магазинах
Российские игристые вина заняли большую часть полок в отечественных магазинах. Их доля приблизилась к 70%, а на тихие вина приходится половина рынка, заявил в интервью «РИА Новости» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, добиться таких результатов удалось в том числе благодаря участию властей в продвижении продукта. Минпромторг вместе с Минсельхозом для более высокой узнаваемости отечественных напитков периодически проводили акцию «Дни российских вин». Кроме того, эффективным каналом продаж стали винные ярмарки, заключил Евтухов.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Впрочем, доля российского игристого на полках выросла не только за счет усилий государства, считает партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев: «Глобально, несмотря на то, что винная индустрия испытывает существенное падение спроса и перепроизводство, игристые вина едва ли не единственная категория, которая стабильно держится, потому что это праздник, торжество, и интерес к этим напиткам не падает.
На российском рынке картина такая же. На фоне того, что из-за санкционных, логистических проблем зарубежные вина (и шампанское, и другое игристое), с одной стороны, подорожали, с другой — их присутствие осложнилось, потребитель обратил больше внимания на игристые российского производства. При этом отечественные производители тоже обратили внимание на эту категорию, и за последние три-четыре года и крупные игроки, и мелкие постарались перейти к выпуску игристых вин. Не у всех получалось с точки зрения качества, но в целом эта категория серьезно выросла на рынке».
Правительство России с августа повысило пошлину на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. По данным “Ъ”, в последний месяц лета ввоз этого напитка снизился почти на треть год к году и месяц к месяцу. Этот фактор в перспективе тоже повлияет на долю отечественного игристого на полках, и в итоге к новогодним праздникам и российское, и импортное вино может подорожать, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин:
«Если мы говорим про то, что будет на Новый год, импортных игристых вин станет меньше, поскольку достаточно серьезно увеличивается пошлина.
Плюс обсуждается повышение акцизов в мае. Поэтому доля российского вина будет расти на полках и в продажах. Стоимость немножко поднимется, особенно если мы говорим о ценовой категории до 1 тыс. руб., потому что вырастет в цене импорт из-за повышения пошлин. Чем ценовая категория ниже, тем больше будет подорожание.
Стоимость импортных вин до 1 тыс. руб. будет увеличиваться, в том числе игристых. Соответственно, российские вина тоже отчасти к ним подтянутся, потому что так обычно по закону рынка и происходит. Если есть планы Новый год отмечать с игристым вином импортного производства, то можно в принципе сделать какие-то запасы сейчас. К концу декабря, по мере того, как будут вымываться старые закупки, сделанные по старым курсам, завезенные по старым пошлинам, цена на полке на импорт и на российские вина будет подрастать».
Общий спрос на игристые вина в России тем временем растет. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи такого напитка с января по сентябрь составили почти 13,5 млн декалитров. Показатель год к году оказался выше почти на 10%.
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