В Мариинском театре в честь Юрия Темирканова назовут кабинет, который он занимал

В Мариинском театре в Санкт-Петербурге намерены назвать один из кабинетов именем скончавшегося художественного руководителя петербургской филармонии, народного артиста СССР Юрия Темирканова. Речь идет о кабинете, который маэстро занимал, когда работал в театре. Об этом заявил худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с Юрием Темиркановым в Большом зале Петербургской филармонии. Валерий Гергиев перед церемоний прощания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Церемония прощания с Юрием Темиркановым в Большом зале Петербургской филармонии. Валерий Гергиев перед церемоний прощания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы в Мариинском театре будем приходить в кабинет Юрия Хатуевича Темирканова. Он будет теперь носить его имя. Это один из самых красивых, если не самый красивый, уголок исторического здания Мариинского театра. Мы хотим в его стенах хранить память о человеке, который за каких-то 12 лет произвел подлинную революцию и изменил отношение к творчеству великих композиторов. Прежде всего — Чайковский. Спектакли "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" до сих пор идут на сцене Мариинского театра. А им уже далеко за сорок. Это главный признак величия периода, когда Юрий Хатуевич работал там. И спектакли будут жить»,— подчеркнул господин Гергиев.

Он также отметил, что вечером в Мариинском театре дадут концерт в память о Юрии Темирканове, где прозвучит его любимая патетическая шестая симфония Петра Чайковского.

«Ъ-СПб» писал, что в воскресенье, 5 ноября, в Большом зале Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича прошло прощание с ее художественным руководителем Юрием Темиркановым, скончавшимся 2 ноября на 85-м году жизни. В торжественно-траурном мероприятии приняли участие сотни людей.

Похоронят Юрия Темирканова на Комаровском кладбище в Петербурге.

Подробнее о жизни и творчестве маэстро — в материале «Ъ» «Артист Заслуженного».

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