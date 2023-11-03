Похороны Юрия Темирканова пройдут на Комаровском кладбище

Художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Юрия Темирканова похоронят на Комаровском кладбище. Заместитель главы культурного учреждения Евгений Петровский поделился с ТАСС деталями траурной церемонии.

Он кратко указал, что похороны пройдут в Комарово, при этом не уточнил, когда они начнутся. Прежде стало известно, что церемония прощания с народным артистом СССР состоится 5 ноября в Санкт-Петербургской филармонии в 11:00.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Юрий Темирканов скончался в 84 года. Свои соболезнования родным и близким в связи с его уходом из жизни после тяжелой и длительной болезни выразили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Заксобрания города Александр Бельский.

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