В петербургской филармонии проходит церемония прощания с Юрием Темиркановым

В Большом зале Санкт-Петербургской государственной академической филармонии в эти минуты проходит церемония прощания с ее художественным руководителем, дирижером, народным артистом СССР Юрием Темиркановым.

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В торжественно-траурном мероприятии принимают участие сотни людей. На прощании чередуются речи и оркестр. Играет Заслуженный коллектив России под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева.

«Его творчество было искусством всего мира. Он является для нас примером того, как надо относиться к своему любимому делу. Кабардино-Балкария была его малой родиной, но он всегда говорил, что Петербург для него тоже является родиной. Я хочу сказать искренние слова благодарности всем жителям Санкт-Петербурга за уважение и почитание, которое вы проявляли и проявляете. Светлая память. Пусть Темирканов всегда будет примерном для молодых поколений — как правильно жить»,— заявил в ходе траурной церемонии, в частности, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

«Я нахожусь в тисках воспоминаний. Не могу не сказать. Дорогой Юра, это было счастье — видеть тебя. Мы были коллегами по сцене. Андрюша Миронов говорил, что ты великий музыкант, имя которого произносят лучшие профессионалы мира. Очень много улыбки, добродушия. И я видел, и Андрей, что это два разных человека: когда мы вместе рядом — это солнечный веселый человек, а второй — жесткий, никому ничего не прощающий в оркестре и музыки. Эти два человека и был Юрий Хатуевич. Я с счастьем вспоминаю, как он пригласил меня в Италию, где Саша Князев солировал в оркестре. Счастье было шутить, утверждать нашу зависимость от главного события в божьем мире. Это событие называют "музыка". Величайшая роль Темирканова на этом высшем этаже божьего мира известна всем. Могу только исполнить его просьбу. Из-за любви к Булату Окуджаве. Булат попросил назвать, кто он такой. Он радостно засмеялся и сказал "это про меня"»,— вспомнил выдающийся актер и режиссер Вениамин Смехов.

Также господин Смехов прочитал у гроба стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и немножко нервно».

«Спасибо вам огромное от тысяч, тысяч, тысяч любителей музыки. Никто никогда не сможет повторить то, что вы сделали, пересмотрев рутинные прочтения произведений Петра Ильича Чайковского. Благодаря вам музыкальный Ленинград более разнообразно и свежо, активно обогатил творческую картинку всего мира. Оркестр филармонии сверкал от вашего звучания. Ваш вклад неоценим, вы сыграли решающую роль. Сегодня мы дадим концерт, прозвучит ваша любимая патетическая шестая симфония Чайковского. Мы также назовем кабинет, который вы занимали, вашим именем. Это лучшая комната в историческом здании Мариинского театра. Я уверен, что многие сегодня думают о вас с глубокой благодарности. А у меня нет слов, которые выразят ту степень благодарности за то, какое влияние вы оказали на меня.

Дай бог, чтобы молодые музыканты продолжали учиться у вас. К счастью, те записи, которые вы делали, делались на высочайшем уровне. Они полны импровизации, поэзии. Они останутся эталонами на десятилетия вперед. Очень тяжело переживаем ваш уход»,— заявил в своей речи художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев.

«Ъ-СПб» писал, что Юрий Темирканов умер 2 ноября на 85-м году жизни. Похороны состоятся сегодня, 5 ноября, на Комаровском кладбище в Петербурге.

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