Умер художественный руководитель петербургской филармонии Юрий Темирканов
В Санкт-Петербурге ушел из жизни художественный руководитель филармонии имени Д.Д. Шостаковича, дирижер, народный артист СССР Юрий Темирканов. Информация о его смерти появилась на сайте филармонии.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов»,— говорится в коротком сообщении.
Никаких подробностей в петербургской филармонии более пока не уточнили.
Юрию Темирканову было 84 года.