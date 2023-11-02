Умер художественный руководитель петербургской филармонии Юрий Темирканов

В Санкт-Петербурге ушел из жизни художественный руководитель филармонии имени Д.Д. Шостаковича, дирижер, народный артист СССР Юрий Темирканов. Информация о его смерти появилась на сайте филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов»,— говорится в коротком сообщении.

Никаких подробностей в петербургской филармонии более пока не уточнили.

Юрию Темирканову было 84 года.

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