Адам Кадыров назначен на «ответственную должность» в совете безопасности Чечни

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен на «ответственную должность» в совете безопасности республики, сообщил спикер регионального парламента Магомед Даудов. О какой именно должности идет речь, не уточняется. Он отметил, что, как и Рамзан Кадыров «стал надежной опорой для своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова», так и «Адаму предстоит ответственная задача».

«Мой дорогой племянник, внук первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службу безопасности Главы ЧР! Адам на деле показал и доказал, что является достойнейшим представителем великого рода Кадыровых и всего чеченского народа»,— написал господин Даудов в Telegram.

Спикер чеченского парламента уверен, что Адам Кадыров справится с поставленной перед ним задачей. «Уверен, он оправдает доверие главы Чеченской республики и станет для него надежной опорой»,— добавил господин Даудов.

15-летний Адам Кадыров стал известен после того, как избил в следственном изоляторе Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Глава республики сам опубликовал видео избиения и написал, что его сын «правильно сделал». Дядя Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что гордится поступком племянника. Рамзан Кадыров объявил сына героем всех мусульман. Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни.

Глава Совета по правом человека Валерий Фадеев после избиения заявил, что правила содержания под стражей «должны жестко соблюдаться». Член СПЧ Ева Меркачева назвала публикацию видео «вызовом правоохранительным органам и в целом праву». Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также заявила, что обвиняемые во время следствия должны содержаться «по правилам, которые установлены законом». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию.

Леонид Уварчев