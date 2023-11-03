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Коммерсантъ FM
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Гостей развозят по модулям

Предложение глэмпингов за год выросло втрое

Выделяемые государством средства на строительство модульных отелей способствуют развитию формата глэмпингов. За год объем предложения таких объектов в России вырос в три раза, почти треть экспозиции приходится на Московскую область, выраженные темпы роста демонстрируют Свердловская область и Красноярский край. Формат еще интересен гостям, хотя мода на него проходит, считают эксперты.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Число предложений аренды в глэмпингах в России с октября 2022 по октябрь 2023 года увеличилось в 3 раза, до 1,4 тыс. лотов, подсчитали в «Авито Недвижимости». Из них 29%, или 408 лотов, находится в Московской области, где число за год выросло в 2,8 раза. В Свердловской области показатель увеличился в 4,5 раза, до 85 объектов, в Красноярском крае — в 7,9 раза, до 63 лотов, в Краснодарском крае — в 3 раза, до 52 объектов. В Пермском крае число предложений выросло в 4 раза, до 52 лотов, а в Ленинградской области — в 3,5 раза, до 50 вариантов.

Формат глэмпингов с объектами некапитального строительства набирает популярность в России в последние годы, получая в том числе господдержку. В этом году правительство РФ выделяло на строительство в регионах модульных отелей 8 млрд руб. в июне и 10 млрд руб. в сентябре. Первый транш, сообщал премьер Михаил Мишустин, позволит дополнительно создать 8 тыс. мест.

Глава Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира поясняет, что господдержка способствует развитию, в частности, круглогодичных объектов.

В марте этого года сезонными были 40% глэмпингов, остальные работали весь год. «Думаю, к следующему исследованию доля круглогодичных проектов вырастет»,— говорит она. Хотя в некоторых регионах, например в Дагестане, по словам эксперта, до сих пор превалируют сезонные предложения.

Средняя стоимость размещения в глэмпингах в России, по данным «Авито Недвижимости», за год выросла на 11%, до 6 тыс. руб. за ночь.

В объектах размещения всех форматов, по данным Ostrovok.ru, средняя цена на осень в среднем увеличилась на 19% год к году, до 4,3 тыс. руб. В отелях категории «пять звезд» средняя стоимость бронирования — 15,4 тыс. руб. за ночь, «три звезды» — 4,7 тыс. руб., без звезд — 3,7 тыс. руб.

Почему начала расти загрузка у гостиниц

Самые дорогие предложения глэмпингов, согласно «Авито Недвижимости», в Смоленской области — 12 тыс. руб. за ночь. В Ульяновской области тариф достигает 8 тыс. руб., в Ярославской области и Ставропольском крае — 7 тыс. руб. Наименьшая средняя ставка в Иркутской области и Пермском крае — по 4,5 тыс. руб. В Московской области аналитики оценивают среднюю стоимость в 6,99 тыс. руб. за ночь. Относительно невысокая ставка объясняется наличием большего объема предложения, говорит руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Жанна Кира уверена, что по мере насыщения рынка темпы роста сегмента глэмпингов в России сократятся, но пока предпосылок для этого она не видит. По словам эксперта, во многих регионах, например на Байкале, Камчатке, Сахалине, в Карелии и Татарстане, еще чувствуется нехватка предложения. Развитию сегмента будут способствовать рост интереса к внутреннему туризму и увеличение доходов населения, отмечает госпожа Кира. В Великобритании, указывает она, число глэмпингов растет, несмотря на более высокую насыщенность рынка.

Насколько массовым становится в России автотуризм

Хотя вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что пик развития формата и моды на глэмпинги уже пройден. «Путешественники могут предпочитать такое размещение, но только в отдельных локациях. Например, в Мурманской области им будет интереснее жить в глэмпинге за городом и наблюдать за северным сиянием, чем разместиться в городском отеле»,— говорит он. Но, отмечает господин Ромашкин, подобных мест не так много и для размещения самого массового вида отдыхающих — семей с детьми — глэмпинги чаще всего не рассматриваются.

Александра Мерцалова

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