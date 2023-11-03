Замглавы МИД: закрытие Балтийского моря для РФ означает его закрытие для всех

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что закрытие доступа российским судам к Балтийскому морю означает его закрытие для всех. Ранее к закрытию моря для России призывала Латвия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Во-первых, оно никогда не превратится во "внутреннее море НАТО". Такие фигуры речи используют легковесные политики. Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех»,— сказал господин Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме (цитата по ТАСС).

20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал руководство НАТО задуматься о возможном закрытии Балтийского моря для российских судов, если будут получены доказательства, что Россия причастна к повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector. В Кремле причастность РФ к инциденту отрицали, а заявления президента Латвии посчитали неприемлемыми.

Работа газопровода была приостановлена 8 октября из-за утечки, которая, по данным финских властей, произошла в результате «внешнего воздействия». Изначально в расследовании Финляндии фигурировал российский «Севморпуть», однако позднее полиция сосредоточилась на китайском судне Newnew Polar Bear.

Подробнее о ситуации — в материале «Зацепило».

Лусине Баласян