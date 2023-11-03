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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД: закрытие Балтийского моря для РФ означает его закрытие для всех

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что закрытие доступа российским судам к Балтийскому морю означает его закрытие для всех. Ранее к закрытию моря для России призывала Латвия.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Во-первых, оно никогда не превратится во "внутреннее море НАТО". Такие фигуры речи используют легковесные политики. Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех»,— сказал господин Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Balticconnector: что за газопровод и что с ним случилось

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20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал руководство НАТО задуматься о возможном закрытии Балтийского моря для российских судов, если будут получены доказательства, что Россия причастна к повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector. В Кремле причастность РФ к инциденту отрицали, а заявления президента Латвии посчитали неприемлемыми.

Работа газопровода была приостановлена 8 октября из-за утечки, которая, по данным финских властей, произошла в результате «внешнего воздействия». Изначально в расследовании Финляндии фигурировал российский «Севморпуть», однако позднее полиция сосредоточилась на китайском судне Newnew Polar Bear.

Подробнее о ситуации — в материале «Зацепило».

Лусине Баласян

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