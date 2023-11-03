Главные новости Юга России. Коротко

В Ростове рядом с парком Максима Горького открыта Аллея Героев СВО. На стендах, установленных на ул. Большой Садовой, представлены портреты отличившихся участников специальной военной операции.

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В Ростове создадут музей советского разведчика Геворка Вартаняна. Инициатором создания музея выступило ООО ГК «Сокол», которое планирует разместить его на земельном участке площадью около 2 тыс. кв. м по адресу ул. Серафимовича, 70, в Ростове-на-Дону.

Ростсельмаш представил газомоторный трактор на форуме в Санкт-Петербурге. Машина является первым в России результатом опытов по переоборудованию высокомощных тракторов для работы на сжиженном газе.

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Ставрополье нарастило объем агропромышленного экспорта на 53% в 2023 году. С января по октябрь 2023 года предприятия Ставрополья экспортировали 1,2 млн т продукции АПК, что на 53% больше результата аналогичного периода прошлого года, когда общий объем агропромышленного экспорта составил 798 тыс. т.

«Росхим» может увеличить инвестиции в «Донбиотех» до 85 млрд рублей.Кроме выпуска сульфата лизина и лизина-моногидрохлорида, на площадке «Донбиотеха» могут начать производство триптофана, валина и треонина.

Иван Саввиди планирует покупку греческого порта Волос за €51 млн. Принадлежащая донскому предпринимателю греческая администрация порта Салоники (Thessaloniki Port Authority SA, ThPA) приняла участие в тендере по продаже контрольного пакета акций порта Волос. Финансовое предложение ThPA составило €51 млн и является самым крупным.

Глава Фонда капремонта МКД Ставрополья Евгений Бражников покинет свой пост.Генеральный директор написал заявление об увольнении по собственному желанию. Прокуратура Ставрополья в текущем году выявила нарушения в работе организации.

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СКР возбудит уголовное дело по факту отравления ростовчан в кафе «Шаверма Хаус». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пищевого отравления семи жителей Ростова-на-Дону. Сейчас предприятие общепита на ул. Жданова, 14 закрыто на 90 суток из-за нарушения санитарных норм.

Бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского судят третий раз. В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по делу предпринимателя и экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского, обвиняемого в попытке хищения средств Россельхозбанка при строительстве завода «ДонБиоТех» в Волгодонске и злоупотреблении полномочиями при реализации проекта.

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Экс-главе Кагальницкого района ужесточил наказание по делу о квартирах для сирот. Ростовский областной суд увеличил до четырех лет срок заключения Игорю Грибову. Ранее бывший чиновник был приговорен к двум годам колонии общего режима за предоставление детям-сиротам некачественных квартир. Прокуратура обжаловала это решение, как слишком мягкое.

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Комитет по охране ОКН отверг проект реставрации подземных переходов в Ростове. Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области не утвердил проект реставрации четырех подземных переходов с мозаичными панно в центре Ростова-на-Дону, разработанного ООО СНПРУ «Реставрация». Против проекта выступили городские активисты. По их мнению, нельзя снимать мозаичные панно со стен переходов для восстановления гидроизоляции.

Река Херота в Сочи будет официально переименована в Хороту. Ученый секретарь Сочинского географического общества Альвина Вальченко получила решение Адлерского райсуда о признании юридического факта существования исторического топонима «река Хорота». На основании решения суда Росреестр внесет поправки в каталог географических названий, переименовав реку Хероту в Хороту.