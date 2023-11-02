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В Ростове рядом с парком Максима Горького открыли Аллею Героев СВО

На ул. Большой Садовой, перед парком им. Максима Горького в Ростове-на-Дону появилась Аллея Героев специальной военной операции, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

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Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

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Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

По словам градоначальника, на портретах представлены герои современности. Каждый из воинов — достойный защитник Отечества, который проявил силу духа, стойкость и выдержку. Алексей Логвиненко выразил благодарность бойцам за проявленный патриотизм.

Анастасия Назарова

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