В Ростове рядом с парком Максима Горького открыли Аллею Героев СВО

На ул. Большой Садовой, перед парком им. Максима Горького в Ростове-на-Дону появилась Аллея Героев специальной военной операции, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

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По словам градоначальника, на портретах представлены герои современности. Каждый из воинов — достойный защитник Отечества, который проявил силу духа, стойкость и выдержку. Алексей Логвиненко выразил благодарность бойцам за проявленный патриотизм.

Анастасия Назарова