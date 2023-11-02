Ставрополье нарастило объем агропромышленного экспорта на 53% в 2023 году

С января по октябрь 2023 года предприятия Ставрополья экспортировали 1,2 млн т продукции АПК, что на 53% больше результата аналогичного периода прошлого года, когда общий объем агропромышленного экспорта составил 798 тыс. т товаров. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Ставропольского края.

В текущем году край экспортировал 757 тыс. т зерновых, что на 54% больше, чем за первые десять месяцев 2022 года, когда из региона было отправлено 492 тыс. т зерна. Также на 51% за год увеличился экспорт продовольственных товаров — в текущем году было отправлено 493 тыс. т, тогда как в прошлом году — 306 тыс. т.

Доля готовой продукции, такой как мука, крупы, крахмал, минеральная вода, сахар, увеличилась до 211 тыс. т — на 40%. Также в 2,2 раза выросла отправка макарон и кормов для животных — 115 тыс. т. Мясной и молочной продукции в текущем году экспортировали на 35% больше — 90,3 тыс. т. Доля масложировой продукции выросла до 46,2 тыс. т (на 22%).

«На данный момент крупнейшими импортерами товаров пищевой и перерабатывающей промышленности остаются Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Иран, Сирия, Куба»,— отмечает пресс-служба минэкономразвития Ставрополья.

Анастасия Назарова