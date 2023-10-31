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«Росхим» может увеличить инвестиции в «Донбиотех» до 85 млрд рублей

АО «Росхим», выкупившее недостроенный волгодонский завод «Донбиотех», в перспективе планирует расширить ассортимент производства на предприятии. Инвестиции в проект оцениваются в 85 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора АО «Росхим» Марину Бортову.

Кроме выпуска сульфата лизина и лизина-моногидрохлорида, на площадке «Донбиотеха» могут начать производство триптофана, валина и треонина.

АО «Росхим» (ранее АО «Русский водород») приобрел завод глубокой переработки «Донбиотех» в Ростовской области в мае текущего года за 7,1 млрд руб. Предприятие в 2013 году начал строить бывший депутат Госдумы и предприниматель Вадим Варшавский, который стал банкротом в 2022 году.

АО «Росхим», учрежденное в 2021 году в Москве, объединяет ряд активов химической промышленности в разных регионах России. Так компания является совладельцем «Башкирской содовой компании», Стерлитамакского нефтехимического завода, Крымского содового завода. Также компания владеет ООО «Титановые инвестиции» (завод в крымском Армянске), ООО «УК ФЦХ Усолье Сибирское».

Анастасия Назарова

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