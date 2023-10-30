Иван Саввиди планирует покупку греческого порта Волос за €51 млн

Принадлежащая донскому предпринимателю Ивану Саввиди греческая администрация порта Салоники (Thessaloniki Port Authority SA, ThPA) приняла участие в тендере по продаже контрольного пакета акций порта Волос. Финансовое предложение ThPA составило €51 млн и является самым крупным. Вопрос о том, кто станет собственником порта должны решить контролирующие органы Греции, пишет «Город N» со ссылкой на европейские СМИ.

Согласно условиям тендера, новый собственник получит 67% акций порта Волос. При покупке потребуется выплатить всю сумму единовременно. Если сделку с российским предпринимателям власти не одобрят, то право заключения договора на покупку перейдет греческой «Гольдейр», контролируемой США.

В «Группе Агроком» сделку не комментируют.

Порт Волос находится в Фессалии. Здесь оборудованы пять обычных причалов и три пирса. Имеются 133 швартовочных места для яхт и мегаяхт. В 2021 году в порту обработали 1,3 млн т генеральных грузов, обслужили 21 круиз и 272,5 тыс. пассажиров. Доходы порта в 2021 году предварительно оценили в €5,3 млн, а валовую прибыль — €1,5 млн. До 2026 года порт находится в концессии у правительства Греческой Республики. Ежегодный концессионный сбор — до 3,5% валового дохода. Отмечается, что порт имеет большой потенциал для развития туризма в регионе.

Напомним, в 2021 году Компания Belterra Investments Ltd, принадлежащая Ивану Саввиди, получила 67% акций греческого порта Салоники в результате сделки с Deutsche Invest Equity Partners GmbH.

Анастасия Назарова