Ростсельмаш представил газомоторный трактор на форуме в Санкт-Петербурге

Компания Ростсельмаш представила первый образец высокомощного газомоторного трактора Ростсельмаш 2375 на газовом форуме в Санкт-Петербурге. Модель была разработана в рамках сотрудничества с АО «РариТЭК Холдинг», сообщает пресс-служба компании.

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Трактор относится к 6-му тягловому классу и является первым результатом опытов по переоборудованию высокомощных тракторов для работы на сжиженном газе. На модель установлен мотор RGK 820.636-380 максимальной мощностью 380 л.с. Трактор может непрерывно работать в поле 10 моточасов.

В ходе испытаний трактор показал производительность на 12% выше, чем образец на дизельном топливе. Затраты на заправку трактора метаном на 70% ниже, чем на снабжение машины на дизельном топливе.

«Для нашей компании главным было убедиться, что техника не потеряет в мощности при ее переводе с дизельного мотора на газовый. В целом мы получили 360 л.с. номинальной мощности и 380 максимальной. Контрольные замеры показали, что трактор справляется с почвообрабатывающими орудиями»,— цитирует пресс-служба управляющего товарной группы «Тракторы» Олега Стецюка.

В ближайшее время компания намерена продолжать доработку конструкции трактора с учетом результатов проведенных испытаний.

Анастасия Назарова