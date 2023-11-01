В Ростове создадут музей советского разведчика Геворка Вартаняна

Проект музея, посвященного Герою Советского Союза и ветерану Великой Отечественной войны разведчику Геворку Вартаняну, представила ООО «Группа компаний ''Сокол''». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Согласно планам компании, учреждение разместится на земельном участке площадью около 2 тыс. кв. м по адресу ул. Серафимовича, 70, в Ростове-на-Дону. Здесь будет построено четырехэтажное здание музея и благоустроена территория со сквером и фонтаном.

«Строительство музея планировалось еще в 2019 году, однако с тех пор проект претерпел ряд существенных изменений: изменилась конфигурация здания, его расположение на земельном участке»,— отметил глава минимущества региона Евгений Осыченко.

В сообщении властей поясняется, что Геворк Вартанян родился в 1924 году в Ростове-на-Дону. Часть работы разведчика, продолжавшаяся около 45 лет, остается до сих пор засекреченной. Однако, уроженец донской столицы входит в число лучших разведчиков планеты. Среди выдающихся примеров деятельности Геворка Вартяна — предотвращение покушения на Иосифа Сталина, Теодора Рузвельта и Уинстона Черчилля в ходе Тегеранской конференции.

Анастасия Назарова