Комитет по охране ОКН отверг проект реставрации подземных переходов в Ростове

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области не утвердил проект реставрации четырех подземных переходов с мозаичными панно в центре Ростова-на-Дону. Проект подготовила ООО СНПРУ «Реставрация», сообщает пресс-служба комитета по охране ОКН в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал комитета по охране ОКН Ростовской области Фото: Telegram-канал комитета по охране ОКН Ростовской области

Согласно планам властей, компания должна была разработать проект реконструкции подземных переходов на пересечении ул. Большая Садовая и пр. Кировский, пересечении ул. Большая Садовая и пр. Ворошиловский, пересечении ул. Большая Садовая и пр. Буденновский, а также на пересечении пр. Буденновского и ул. Московской. Все перечисленные подземные сооружения обладают статусом объектов культурного наследия.

Подрядчик представил в комитет проектную документацию, но она была оставлена без рассмотрения контролирующим органом.

«Проектные решения и методы реставрации мозаичных панно в пешеходных переходах в настоящее время не утверждены. Заказчик в одностороннем порядке может привлечь к разработке проектной документации специалистов и экспертов в области реставрации»,— отмечается в сообщении комитета по охране ОКН.

Причины, почему проект не утвердили, не указаны.

Ранее 1RND сообщил, что городские активисты выступили против методов работы, предложенных ООО СНПРУ «Реставрация». Так, по мнению экспертов, нельзя снимать мозаичные панно со стен переходов для восстановления гидроизоляции. Именно такой способ предложил подрядчик.

Напомним, о том, что подготовкой проектов реставрации переходов займется пятигорская ООО СНПРУ «Реставрация», стало известно в декабре прошлого года. Сумма контракта, заключенного подрядчиком с властями, составила 26,6 млн руб.

Анастасия Назарова