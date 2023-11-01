Глава Фонда капремонта МКД Ставрополья Евгений Бражников покинет свой пост

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ставрополья Евгений Бражников уйдет в отставку. Заявление об увольнении по собственному желанию глава фонда уже написал, сообщает региональное издание «Победа 26» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Фонд был создан в декабре 2013 года и находится под управлением министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Ранее сообщалось, что прокуратура Ставрополья в текущем году выявила нарушения в работе организации. Так, 728 многоквартирных жилых домов не были своевременно отремонтированы в 2022 году. Руководителю Фонда региона было направлено предостережение о недопустимости нарушения программы капремонта.

Евгений Бражников возглавлял Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ставрополья с 2013 года. Награжден медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», почетной грамотой Государственной Думы Ставропольского края.

Анастасия Назарова