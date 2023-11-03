СКР возбудит уголовное дело по факту отравления ростовчан в кафе «Шаверма Хаус»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пищевого отравления семи жителей Ростова-на-Дону в павильоне «Шаверма Хаус» на ул. Жданова, 14. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СКР.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования – о его результатах»,— сообщает информационный центр.

Напомним, 24 и 25 октября Роспотребнадзор локализовал массовое пищевое отравление в Ростове-на-Дону, вызванное употреблением горожанами продукции кафе «Шаверма Хаус».

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных правил: у работников предприятия не было медицинских книжек, в павильоне отсутствовала горячая вода и дезинфицирующие средства, присутствовали насекомые, также никто не следил за сроками годности продуктов. По итогам проверки, точка общепита была закрыта на 90 суток.

Анастасия Назарова