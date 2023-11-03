Threads перестанет показывать посты пользователям Facebook и Instagram

Сервис микроблогов Threads (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) разрабатывает новую функцию, благодаря которой посты соцсети перестанут показываться пользователям Facebook и Instagram. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на одного из инженеров компании.

В настройках Threads появится функция «Предлагать посты в другие приложения». Там можно будет разрешить или запретить показывать посты пользователей как в Instagram, так и в Facebook. Будет предоставляться выбор, запретить или разрешить предлагать посты в одно из приложений либо в оба. В настоящее время в лентах пользователей Instagram и Facebook показываются рекомендованные посты из Threads — таким образом в Meta рекламируют свое приложение, которое недавно заявило о 100 млн ежемесячных пользователей.

Ранее в соцсети Threads появилась кнопка редактирования постов. Также пользователи получили возможность переключаться между учетными записями в приложении.

Евгений Федуненко