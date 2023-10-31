Главные новости за 31 октября. Кубань, Крым, Адыгея

ФСБ задержала соучастника покушения в Ялте на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Тот заявил, что устроил слежку за политиком по заданию СБУ. Задержанный также рассказал, что специально устроился на работу в санаторий Кирова в Ялте, которым владеет Царев.

В Сочи вновь переименовали реку Хероту в Хороту. Более благозвучное название установили еще в 2020 году, но тогда Росреестр не внес исправления в госкаталог и водоем переименовали вновь. Теперь суд закрепил новое название.

Уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева обратилась в полицию и городской департамент образования после нападения педагога на ученицу в школе №87.

В соцсетях появились сообщения о взрыве в Ейске, однако в администрации их назвали фейковыми.

В Сочи автомобиль с водителем и тремя пассажирами упал в обрыв на улице Джапаридзе. Машина сорвалась с высоты 20 м. Все пострадавшие живы.

В первом полугодии 2023 года санатории Краснодарского края заработали 18,2 млрд руб. Это на 9% больше, чем годом ранее.

Жители Сочи нашли в одном из помещений в центре города гюрзу — самую крупную из гадюк, являющуюся краснокнижным видом.

В Лабинском районе Кубани прокуратура помогла обманутой пенсионерке вернуть квартиру в ее собственность. Дальний родственник 84-летней женщины подделал ее подпись в доверенности и «продал» квартиру своей матери.

С 1 ноября в должность нового гендиректора ПАО «Абрау-Дюрсо» вступит Елена Зарицкая. Владимир Масловский, который занимал этот пост почти 10 лет, решил уйти из компании по собственному желанию.

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае выросла приблизительно на четверть — с 584 до 733 случаев заражения.

В Краснодаре на новогоднее оформление города потратят 3,7 млн руб. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе мэрии, эта сумма включает в себя сборку и демонтаж всех елок, подвес существующих игрушек и гирлянд.

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