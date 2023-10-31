Суд снова переименовал сочинскую реку в Хороту

В силу вступило решение Адлерского суда Сочи об установлении исторического наименования реки Хорота. Соответствующие изменения внесены в госкаталог географических названий, сообщает пресс-служба Сочинского географического общества (СГО).

Ранее река называлась Херота. Более благозвучное название установили еще в 2020 году. Но Росреестр не внес исправления в госкаталог.

В связи с этим ученый секретарь Сочинского географического общества Альвина Вальченко обратилась в Адлерский суд с иском о внесении исторического названия реки Хорота в госкаталог географических названий. Суд удовлетворил требование и обязал Россеестр внести необходимые изменения.

«Ученые считают версию с названием Херота от римской цифры X с обозначением номера роты псевдоисторической. Член СГО Андрей Кизилов подтверждает название Хорота тремя историческими документами в период с 1836 по 1855 годы»,— отметили в СГО.

Татьяна Ручкина

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