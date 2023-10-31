Информацию о взрыве в Ейске власти назвали фейком

Информация о взрыве в небе над Ейском не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик в своем Telegram-канале.

«На нашей территории все спокойно! Если вы видите подобную информацию, убедительно призываю вас доверять информации только из официальных источников»,— отметил господин Бублик.

Он попросил не реагировать на провокации и соблюдать спокойствие.

Ранее сообщения о взрыве в Ейске появились в соцсетях. В них сообщалось об уничтожении ПВО украинского разведывательного беспилотника.

Татьяна Ручкина

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