В Сочи автомобиль с людьми упал в обрыв

В Сочи автомобиль с водителем и тремя пассажирами упал в обрыв на улице Джапаридзе. Об этом сообщила «Служба спасения» города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Служба спасения» Сочи Фото: «Служба спасения» Сочи

Инцидент произошел вечером 30 октября. Машина сорвалась с высоты 20 м. Все пострадавшие живы, у одного из пассажиров травмы средней степени тяжести.

Людей вытащили из автомобиля с помощью альпинистского снаряжения. Один из пострадавших не смог передвигаться самостоятельно. Мужчину транспортировали на носилках и передали бригаде скорой помощи.

Анастасия Донскова

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