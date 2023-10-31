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В Сочи автомобиль с людьми упал в обрыв

В Сочи автомобиль с водителем и тремя пассажирами упал в обрыв на улице Джапаридзе. Об этом сообщила «Служба спасения» города.

Фото: «Служба спасения» Сочи

Фото: «Служба спасения» Сочи

Инцидент произошел вечером 30 октября. Машина сорвалась с высоты 20 м. Все пострадавшие живы, у одного из пассажиров травмы средней степени тяжести.

Людей вытащили из автомобиля с помощью альпинистского снаряжения. Один из пострадавших не смог передвигаться самостоятельно. Мужчину транспортировали на носилках и передали бригаде скорой помощи.

Анастасия Донскова

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